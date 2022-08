Mit diesen 5 Tipps kaufen Sie die richtige Schultasche für Ihr Kind

Bald ist es wieder soweit: ein neues Schuljahr beginnt. Damit Ihr Kind erfolgreich in das neue Schuljahr startet, ist es auch wichtig, die richtige Schultasche zu kaufen. Ein falscher Kauf könnte das Wohl Ihres Kindes gefährden. Hier finden Sie 5 Tipps, um das zu vermeiden.

In der Flut an Produkten ist es gar nicht so leicht die richtige Schultasche zu finden. - Foto: © dpa-tmn / Frank Rumpenhorst