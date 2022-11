Mitten im Dorf: 4 Wölfe zerfleischen Kalb – „Dörfer künftig nicht mehr sicher“

Der Inhaber des Glögglhofes, Meinhard Sinner.

Bauernbund-Direktor Siegfried Rinner - Foto: © TIBERIO SORVILLO

Es geschah am frühen Freitagmorgen: Mitten im Dorf, nur 100 Meter von der Kirche entfernt, wurden 4 Wölfe gesichtet, wie sie auf einer Weide ein Kalb zerfleischten.„Das Kalb ist erst 10 Monate alt“, sagt Meinhard Sinner vom Glögglhof, dem das Tier gehört, zu STOL. „Wir ließen es den ganzen Sommer über in Hofnähe weiden und in den kommenden Tagen hätte es eingestallt werden sollen.“ „Und nun das“, sagt Sinner. „Nun haben es die Wölfe zerfleischt.“Für das Kalb konnte nichts mehr getan werden: „Die Wunde ist derart groß und tief, dass nur mehr eine Notschlachtung geblieben ist“, so Sinner.Rinner: „Dem Wolf müssen wieder Grenzen aufgezeigt werden, sonst sind Dörfer nicht mehr sicher“Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, dass sich die Wölfe nun auch in den Dörfern ihre Beute holen, sagt Bauernbund-Direktor Siegfried Rinner zu STOL: „Die Wölfe sind Raubtiere und holen sich die Nahrung dort, wo sie sie am einfachsten erbeuten können.“ Und das sei in diesem Fall mitten im Dorf gewesen.„Die Wölfe haben keinen natürlichen Respekt vor den Menschen.“ Den müsse man ihnen beibringen. „Wenn nichts getan wird, dann werden die Wölfe noch dreister werden, als sie es jetzt schon sind“, sagt Sinner. „Dann werden sie sich ihre Beute auch in den Laufställen holen“, so der Bauernbund-Direktor.„Das Wolfsproblem ist mittlerweile nicht mehr nur ein Problem der Almwirtschaft sondern der gesamten Landwirtschaft“, betont er. Und nicht nur das: „Wenn dem Wolf nicht bald wieder seine Grenzen aufgezeigt werden, dann sind auch unsere Dörfer nicht mehr sicher.“