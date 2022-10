Methanol-Mord in Leifers: Ehefrau verhaftet

Die 42-jährige Tschechin ist rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Surkalova war im September 2017 für schuldig befunden worden, ihren Mann Josef Surkala (46) in der Nacht auf den 12. Dezember 2013 mit Methanol vergiftet zu haben.Das Kassationsgericht hatte die lebenslange Haftstrafe bestätigt.Jana Surkalova hatte ihren Mann nur hin und wieder in Leifers besucht, der dort arbeitete. Sie selbst lebte in Tschechien.Nach den Besuchen seiner Frau habe Josef Surkala immer wieder unter Übelkeit gelitten. Nach dem dritten Besuch seiner Frau in Leifers, am 11. Dezember 2013, litt er wieder unter Übelkeit und wies Symptome einer Vergiftung auf. 2 Tage später starb er an den Folgen einer Methanol-Vergiftung.