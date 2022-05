Mord von Vierschach: Das liest der „Tatort-Flüsterer“ aus Blutspuren heraus Mord von Vierschach: Das liest der „Tatort-Flüsterer“ aus Blutspuren heraus

Löst Kommissar „High-Tech“ das Rätsel um die Bluttat von Vierschach, wo die hochschwangere Fatima Zeeshan (38) in der Nacht auf den 30. Jänner 2020 brutal ermordet wurde (auch das ungeborene Kind verlor sein Leben)? Ein Spezialist des RIS-Labors in Parma erfasste die Blutspuren in der Wohnung und lieferte gestern dem Schwurgericht in Bozen völlig neue Details zum Tathergang.