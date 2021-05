Mordfall Perselli/Neumair: Martina A. bald raus aus dem Fall?

Bei ihr hatte Benno Neumair auch den Abend und die Nacht nach der Tat verbracht.Wie Benno Neumair im Februar den Ermittlern gestand, habe er am 4. Jänner seine Eltern zuerst in der gemeinsamen Wohnung ermordet und dann bei Pfatten die Körper in die Etsch geworfen. Am 6. Februar wurde die Leiche von Laura Perselli gefunden, am 27. April auch jene von Peter Neumair. Hier die Chronologie im Mordfall Perselli/Neumair. Benno Neumair und seine Freundin Martina erklärten übereinstimmend, dass sie seine Kleidung gewaschen habe. Die Frau hatte stets erklärt, dass ihr keine Blutspuren auf der Kleidung aufgefallen seien – bei den Laboranalysen sollen bislang auch keine gefunden worden sein. Allerdings hat die Frau, als die Carabinieri mehrere Tage nach der Tat bei ihr eine Hausdurchsuchung vornahmen, die Kleider nicht freiwillig abgegeben.Die Carabinieri fanden die Kleider nicht, die Frau brachte sie in Begleitung ihres Anwalts Federico Fava 2 Tage nach der Hausdurchsuchung zu den Ermittlern und gab ihre Aussage zu Protokoll.Untersuchungsrichterin Carla Scheidle wird sich in den nächsten Tagen damit befassen, möglicherweise auch noch die Frau direkt befragen, bevor sie eine Entscheidung trifft.

uli/stol