Mordfall Schlanders: „Keine vorsorglichen Maßnahmen möglich“

Celine Frei Matzohl (†21), die am Sonntag in Schlanders ermordet wurde, erstattet bereits im Juni Anzeige gegen ihren Partner Omer Cim wegen gewalttätigen Verhaltens.Omer Cim (28), den Celine Frei Matzohl vor wenigen Wochen verlassen hatte, wird im Mordfall als tatverdächtig eingestuft. Ende Juli soll er seinen Job in einem Hotel in Latsch gekündigt haben, um seine Ex-Freundin Celine Frei Matzohl zu stalken. Cim wurde am Sonntag festgenommen in das Gefängnis von Bozen gebracht. Der Verdächtige hat sich bisher zum Tathergang und zu den Tatgründen nicht geäußert.Viele Bürger in Südtirol fragen sich jedoch, warum nichts unternommen wurde, nachdem Celine Frei Matzhol Anzeige erstattet hatte.Nun haben die Ermittler dazu eine Stellungnahme veröffentlicht: „Frau Frei Matzohl hat im Juni eine Anzeige erstattet, in der sie einen einzigen Vorfall meldete, der sich ereignete, als sie mit ihrem Partner in einem Auto unterwegs war und bei dem er sie geschlagen und bedroht haben soll.“„Die Carabinieri meldeten den Vorfall sofort als ,Code Rot' und als solcher wurde er behandelt, was bedeutet, dass er nach dem internen Protokoll der Staatsanwaltschaft absoluten Vorrang vor den anderen Fällen hatte.“„Da es sich um einen einzigen Vorfall handelte und die Ermittlungen abgeschlossen waren, wurde Anklage wegen des Verstoßes gegen Artikel 581 des Strafgesetzbuches (Körperverletzung) und Artikel 612 Absatz 2 des Strafgesetzbuches (schwere Bedrohung) erhoben. Für diese Straftaten können keine vorsorglichen Maßnahmen beantragt werden. Es liegen keine weiteren Anzeigen und/oder Berichte vor.“Der Verdächtige Omer Cim hat sich bisher zum Tathergang und zu den Tatgründen nicht geäußert. Die Haftprüfung soll voraussichtlich am heutigen Mittwoch stattfinden. Für heute ist auch die Obduktion des Opfers vorgesehen.Die Beerdigung von Celine Frei Matzohl findet voraussichtlich am Freitag statt.