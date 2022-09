Morgen LIVE auf STOL: Wusste Benno Neumair, was er tat?

Laut Anklage sind zwischen dem Mord an Peter Neumair und jenem an Laura Perselli mindestens 40 Minuten vergangen – ein Zeitraum, in dem sich den psychiatrischen Amtsgutachtern der psychische Zustand Benno Neumairs von nur teilweise zurechnungsfähig in völlig zurechnungsfähig gewandelt hat. Diese These hat die Verteidigung von Anfang an in Abrede gestellt: Es sei nicht nachvollziehbar, dass eine Person innerhalb so kurzer Zeit wieder völlig klar im Kopf werden könne. Für die Verteidigung war Benno Neumair bei beiden Morden nur eingeschränkt einsichts- und willensfähig, wenn nicht ganz unzurechnungsfähig.Wie sie zu diesem Schluss kamen, werden die psychiatrischen Gutachter der Verteidigung morgen dem Gericht erläutern. STOL berichtet wieder in Echtzeit.