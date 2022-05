Morgen LIVE: Die letzte Zeugin der Anklage – Carla Perselli

Die letzte Zeugin der Anklage im Prozess gegen Benno Neumair wird seine Tante Carla Perselli sein: Sie wird am morgigen Dienstag angehört. Ab 9 Uhr berichtet STOL wieder in Echtzeit mit einem Liveticker über alles, was im Schwurgerichtssaal am Bozner Landesgericht geschieht.