Morgen LIVE: Onkel von Benno Neumair wird aussagen

Verteidiger Flavio Moccia - Foto: © DLife

Das Interesse an dem Fall ist enorm: Auch italienische Medien verfolgen ihn akribisch. - Foto: © DLife

Im langen Verfahren gegen Benno Neumair, der zugegeben hat, seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair getötet und ihre Leichen in die Etsch geworfen zu haben , sind nun die Zeugen der Nebenkläger am Wort: Als solche hatten sich Bennos Schwester Madé Neumair und seine Tante Carla Perselli ins Verfahren eingelassen.Carla Perselli selbst hatte am 31. Mai ausgesagt (hier zum Nachlesen) . Morgen ist ihr Ehemann an der Reihe. Insgesamt sind in dem Schwurgerichtsprozess über 100 Zeugen nominiert: 8 von ihnen sind für morgen geladen.STOL berichtet wieder mit einem Liveticker in Echtzeit direkt aus dem Gerichtssaal: Ab 9 Uhr können Sie damit alle Aussagen, Wortmeldungen und Reaktionen von Zeugen, Anwälten und Anklägern mitverfolgen.Alle Liveticker der vergangenen Prozesstage zum Nachlesen finden Sie hier.