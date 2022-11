Morgen wieder LIVE: Neumair-Prozess endet nach 260 Tagen

10 psychiatrische Gutachter haben Benno Neumair untersucht

Nach den Schlussplädoyers von Anklage, Nebenklägern und Verteidigung gibt es noch Zeit für Gegenargumente aller Parteien, bevor das Schwurgericht – voraussichtlich am Samstag – das Urteil fällen wird. Benno Neumair wird die Tötung seiner Eltern Peter Neumair und Laura Perselli sowie Leichenbeseitigung vorgeworfen, ihm droht lebenslange Haft.Beim Prozessauftakt am heurigen 4. März stellte die Anklage klar: Man wolle die Glaubwürdigkeit der Aussagen des Angeklagten sowie seine Persönlichkeit beleuchten. Für die Verteidigung lag der Schwerpunkt hingegen auf der Schuldfähigkeit ihres Mandanten.Nach dem ersten Prozesstag saß Benno Neumair nur 2 weitere Male im Schwurgerichtssaal – einmal, um selbst auszusagen. An 15 Verhandlungstagen wurden über 100 Personen angehört – darunter auch Schwester Madé, 2 Tanten, ein Onkel und 3 Ex-Freundinnen – eine davon aus Deutschland.Letztere hatte berichtet, dass der Angeklagte im Sommer 2020 – ein halbes Jahr vor der Tat – in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden war, nachdem er sich sein eigenes Blut unter die Augen eingespritzt und weitere Verletzungen im Gesicht zugefügt hätte, um vorzutäuschen, Opfer eines Angriffs gewesen zu sein. Hier können Sie die Details nachlesen. Mit der Frage zur Einsichts- und Willensfähigkeit des Angeklagten im Allgemeinen und zum Tatzeitpunkt befassten sich insgesamt 10 psychiatrische Gutachter. Benno Neumair leide an einer schweren Persönlichkeitsstörung mit antisozialen, narzisstischen und passiv-aggressiven Zügen: Darin waren sich alle Experten einig. Doch für die 3 Amtssachverständigen gebe es beim Mord an Peter Neumair einen kausalen Zusammenhang mit dieser Störung, bei jenem an Laura Perselli hingegen nicht, während sich die Störung laut den 3 Gutachtern der Anklage nicht einschränkend auf seine Einsichts- und Willensfähigkeit ausgewirkt habe.Nicht einsichts- und willensfähig beim Mord am Vater, nur eingeschränkt beim Mord an der Mutter soll er hingegen laut den 3 Gutachtern der Verteidigung gewesen sein, während die Gutachterin der Nebenkläger aussagte, Neumair sei bei beiden Morden voll einsichts- und willensfähig gewesen.