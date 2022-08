4 Autos in vergangenen Wochen gestohlen – Bürgermeister rät zur Vorsicht

„Ja, es stimmt“, sagt die Leiterin der Ortspolizei Latsch, Tanja Plörer, zu STOL: „In den vergangenen Wochen wurden mehrere Autos in Morter gestohlen.“Genauer gesagt: 4 Autos wurden gestohlen. Der letzte Diebstahl passierte in der Nacht auf Dienstag. Dies führe natürlich zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung.„Gestohlen wurden die Autos immer in der Nacht und immer auf Privatgrundstücken.“ Die Carabinieri ermitteln seit einiger Zeit, es gebe auch einige Anhaltspunkte, aber mehr könne sie noch nicht sagen, so Plörer, um die Ermittlungen nicht zu behindern.Nur so viel: Die Ortspolizei und die Carabinieri arbeiten intensiv zusammen, um den Seriendiebstahl aufzuklären und weitere Diebstähle zu verhindern.Zugleich bittet die Ortspolizei und der Bürgermeister von Latsch die Bürger um Hinweise: „Wenn jemandem etwas Ungewöhnliches auffällt, dann sollte er oder sie das bitte bei uns melden“, sagt die Ortspolizistin.Gleichzeitig mahnt der Bürgermeister die Einwohner zur Vorsicht: Man sollte die Autos immer abschließen und die Schlüssel auf keinen Fall stecken lassen.