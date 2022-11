Mühlen in Taufers: Zusammenprall zwischen 2 Pkw endet glimpflich

Die Einsatzkräfte vor Ort. - Foto: © FF Mühlen in Taufers

Beide Unfall-Fahrzeuge trugen deutlich erkennbaren Blechschaden davon. - Foto: © FF Mühlen in Taufers

Es war 21.35 Uhr, als die Freiwillige Feuerwehr Mühlen in Taufers alarmiert wurde: Bei der Kreuzung von der Josef Beikircher Allee und der Hauptstraße Richtung Industriezone war es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoß zwischen 2 Pkw gekommen.Eine Leichtverletzte wurde vom Weißen Kreuz vor Ort versorgt und zur Kontrolle ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.Die in den Unfall verwickelten Fahrzeuge trugen erheblichen Blechschaden davon.Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.Neben der Freiwilligen Feuerwehr Mühlen in Taufers und dem Weißen Kreuz standen auch die Carabinieri im Einsatz.