Mure reißt Leitung mit: Ums bekommt Trinkwasser per Tanklaster

Die Trinkwassertransporte der Berufsfeuerwehr Bozen werden am heutigen Donnerstagvormittag fortgesetzt: Eine Mure hatte die Leitung nach Ums beschädigt.Noch in der Nacht wurde das Trinkwasserspeicherbecken gereinigt und von den zuständigen Stellen im Südtiroler Sanitätsbetrieb kontrolliert. Auch das Wasser im Tanklaster ist zur Sicherheit mit Chlor versetzt. „Trotzdem bleibt bei Trinkwasser, das auf diese Weise transportiert wird, eine minimale Gefahr von Verunreinigungen. Deshalb hat der Bürgermeister die Menschen in Ums angewiesen, das Wasser vor dem Konsum abzukochen“, heißt es von der Berufsfeuerwehr.