Murenabgänge und stark angestiegene Pegelstände im Norden Südtirols

In einigen Landesteilen fielen die Niederschläge am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag wieder heftig aus. Besonders betroffen waren der Raum Meran, das Ultental, das Passeiertal und das Ahrntal. Mit Abstand am meisten Regen fiel allerdings im Wipptal: In Ridnaun wurden 87 Liter pro Quadratmeter und in Sterzing 76 Liter pro Quadratmeter gemessen. Bereits im Juli hatte es in Sterzing so viel geregnet, wie noch nie in einem Juli seit 100 Jahren, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Durch die Regenfälle sind auch die Pegelstände im Norden des Landes stark angestiegen. Der Mareiterbach, der Ratschingserbach, der Jaufentalerbach und der Eisack bei Freienfeld haben die Warnstufe überschritten. Auch das Staubecken bei Franzensfeste hat das Fassungsvermögen bereits überschritten.Die Gemeinden Vahrn, Brixen und Klausen haben die Aufmerksamkeit ebenfalls erhöht. Momentan ist die Lage unter Kontrolle.Aufgrund der hohen Pegelstände einiger Bäche und des Eisacks im Bezirk Wipptal/Sterzing behalten die Feuerwehren die Situation unter Kontrolle und führen Kontrollfahrten durch. Deutlich ruhiger ist die Lage in anderen Landesteilen.Die teils heftigen Gewitter mit Starkregen führten wieder zu Murenabgängen und Erdrutschen. Bei einem Bauernhof in Meran wurden mehrere Fahrzeuge und ein Gebäude von einer Mure getroffen. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand allerdings erheblicher Sachschaden.Auch am Sonntag regnet es zeitweise, wenn auch nicht mehr so viel, so Peterlin.

