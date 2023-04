Museen rüsten sich für die Zukunft

Kürzlich fand die Jahresversammlung des Verbands unter großer Beteiligung der Mitgliedsmuseen aus allen Landesteilen in der Fondazione Antonio Dalle Nogare statt. Nach der Begrüßung durch den Hausherrn und der Führung durch sein Haus konnten Präsident Robert Gruber und Geschäftsleiterin Marlene Messner auf ein erfolgreiches und aktives Jahr 2022 zurückblicken. Ein umfangreiches Fortbildungsprogramm und eine Bildungsreise nach Berlin wurden durchgeführt, gemeinsam mit dem Amt für Museen und museale Forschung wurde der Südtiroler Museumstag zum Thema Nachhaltigkeit begangen.Bei den zahlreichen Museumsbesuchen vor Ort ging es um Austausch und Beratung. Erstmals war es möglich, sich an einer Sammelversicherung für die ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter zu beteiligen, Vorstandsmitglieder und Geschäftsleiterin vertraten die Mitgliedsmuseen in vielen Gremien. Positives Feedback erhielt auch das erstmals als Online-Datenbank gestaltete Schulprogramm, welches bei allen Schulstellen und Schuldirektionen des Landes beworben wurde. 27 Museen stellen darin über 80 Vermittlungsangebote für Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen vor und laden zum Lernen außerhalb des Klassenraums ein.Neu in den Museumsverband aufgenommen wurden das Cinémuseum in Bozen, das Haflingermuseum in Jenesien und Kunst Meran. Damit zählt der Museumsverband, der die Interessensvertretung aller Nicht-Landesmuseen im Lande ist, 54 Mitglieder.Bei den anschließenden Vorstandsneuwahlen wurde der strategische Grundstein für die nächste Legislatur gelegt: Sigrid Prader (Frauenmuseum) und Robert Gramm (Imkereimuseum Plattner-Bienenhof) traten nicht mehr an und wurden für ihre langjährige Tätigkeit im Museumsverband geehrt. Im Amt bestätigt wurden Judith Schwarz (MuseumPasseier), Michael de Rachewiltz (Landwirtschaftsmuseum Brunnenburg), Sabine Unterholzner (Südtiroler Obstbaumuseum), Maria Mayr (Schreibmaschinenmuseum Peter Mitterhofer) und Robert Gruber (Bergwerk Villanders). Als neue Vorstandsmitglieder wurden Florian Hofer (Stiftung Bozner Schlösser) und Hanns-Paul Ties (Museum Kloster Neustift) begrüßt.Grußworte wurden vom Landeshauptmann und Landesrat für Museen Arno Kompatscher überbracht. Sein besonderer Dank galt vor allem der ehrenamtlichen Arbeit direkt vor Ort und er versicherte, dass die Landesregierung alles in ihrer Macht Stehende tun würde, um das Ehrenamt ungeachtet der aktuellen Polemiken um den III. Sektor zu stärken. Auch Monika Conrater, Amtsdirektorin des Amtes für Museen und museale Forschung bedankte sich in ihren Grußworten bei den Museen und betonte, dass es der Landesverwaltung ein besonderes Anliegen sei, die Forschung in den Museen zu unterstützen und zu begleiten.