Mut zum Tun: Starthilfe zum Aufbau von Selbsthilfegruppen

Niemand auf der Welt steht allein mit seinen Problemen da. Es gibt immer auch andere Menschen, die ähnliches erleben oder mitgemacht haben, mit denen man Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig unterstützen kann. Gemeinsam geht eben vieles leichter. Deshalb gibt es Selbsthilfegruppen.





Formalien müssen bei der Gründung einer Selbsthilfegruppe zwar keine beachtet werden, aber häufig wissen Interessierte einfach nicht, wie und wo anfangen. Damit Menschen am Anfang dieses Weges nicht alleine gelassen werden und aus den Erfahrungen anderer lernenkönnen, bietet die Dienststelle für Selbsthilfegruppen im Dachverband für Soziales und Gesundheit eine Starthilfe in Form eines kurzen Seminars an. Dort wird das nötige Know-how vermittelt.Das Seminar „Mut zum Tun“ an der Cusanus Akademie, Haus St. Georg Sarns beginnt am 16. November, ein weiteres Treffen folgt am 6. Dezember 2019. Interessierte, Betroffene, Ehrenamtliche und Fachleute erhalten dort das nötige Wissen, praktische Anleitungen, sowie wichtige Tipps und Anregungen, um eine Selbsthilfegruppe zu starten.Anmeldungen sind bis 6. November 2019 möglich.Infos/Anmeldung: Dienststelle für Selbsthilfegruppen, Dr.-Streiter-Gasse 4, Bozen, Tel. 0471312424, [email protected] bzw. www.selbsthilfe.bz.it

