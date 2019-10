Mutmaßlicher Dealer und Drogen-Pärchen ertappt

In St. Ulrich in Gröden kontrollierten die Ordnungshüter ein Fahrzeug mit zwei 20-Jährigen an Bord. Dabei fiel ihnen der Geruch von Marihuana auf. Als die Beiden dies bemerkten, reichten sie den Carabinieri einen Marihuana-Zweig. Doch die Ordnungshüter beschlossen, auch die Wohnung der jungen Männer am Ritten unter die Lupe zu nehmen.





Bei der Hausdurchsuchung entdeckten die Carabinieri rund 30 Gramm getrocknetes Marihuana, eine Dosis THC-Öl, eine Präzisionswaage und weiteres Zubehör für die Herstellung von Drogen.Die Drogen wurden beschlagnahmt und zur Überprüfung ins Labor nach Leifers gebracht, für den Hausbesitzer klickten die Handschellen. Nach einer Überprüfung auf der Wache wurde er in den Hausarrest überstellt.Während der Hausdurchsuchung war zudem ein 20-jähriger Einheimischer dabei überrascht worden, wie er Marihuana konsumierte. Die jungen Männer – der 20-Jährige sowie der Begleiter des mutmaßlichen Dealers – wurden als Drogenkonsumenten gemeldet.Auch in Leifers gelang den Ordnungshütern ein Schlag gegen den Drogenhandel. Die Carabinieri von Leifers mitsamt Hundestaffel führten Kontrollen im Stadtpark durch. Dabei wurden sie von den Carabinieri aus Neumarkt unterstützt. Drogenhund „Heni“ wurde dabei auf einen 26-jährigen Einheimischen aufmerksam, der sich verdächtig nervös verhielt. Er versuchte, sich damit zu rechtfertigen, dass er ab und an Drogen konsumiere.Der Mann wurde jedoch nach Hause begleitet, sein Wohnsitz genauer unter die Lupe genommen. Auch eine 20-jährige Frau befand sich dort. Bei den Beiden wurden rund 13 Gramm Marihuana, etwas Haschisch, zwei Pakete mit Cannabis-Samen, eine Präzisionswaage sowie ein „Grinder“ zum Zerkleinern und Vermischen von Marihuana und Tabak entdeckt. Drogen und Zubehör wurden beschlagnahmt, das Pärchen kassierte eine Anzeige.

