Mysteriöser Anruf gibt Rätsel auf

„Die würden ja verstehen, ob ich den Verrückten spiele“

Mustafa Zeeshan wird vorgeworfen, seine hochschwangere Frau Fatima in der Nacht auf den 30. Jänner 2020 getötet zu haben – laut Verteidigung aufgrund einer REM-Schlaf-Verhaltensstörung im Schlaf (Hier lesen Sie mehr dazu). Am gestrigen Dienstag nun wurde der Schwurgerichtsprozess in Bozen fortgeführt. Besonders Gespräche von Mustafa Zeeshan mit Verwandten standen dabei im Mittelpunkt: Fatima Zeeshan hatte einmal einen Anruf entgegengenommen, bei dem laut Mustafa Zeeshan „auch Schimpfwörter gefallen“ seien. Das hatte er seiner Schwester berichtet. Dieses Telefonat war – wie auch viele Skype-Gespräche, seit Mustafa Zeeshan unter Mordverdacht an seiner Frau im Gefängnis gelandet war – von den Ermittlern abgehört worden.Ob Fatima Zeeshan die Schimpfwörter gebraucht hatte oder der Anrufer, geht aus der Abhörung nicht klar hervor, wohl aber, dass sie ihrem Mann nicht verraten habe, wer der Anrufer war.Weniger rätselhaft, dafür unterschiedlich interpretierbar – was Anklage, Nebenkläger und Verteidigung auch tun – sind andere Gespräche zwischen Zeeshan und verschiedenen Familienangehörigen, die am Dienstag vor dem Bozner Schwurgericht mit Hilfe von 3 Übersetzern analysiert wurden.Auf die Frage seiner Schwester, wie die Begutachtung durch die psychiatrischen Sachverständigen ablaufe, berichtete Mustafa Zeeshan, dass er sagen müsse, woran er sich erinnert und woran nicht. Falls die „Ärzte“ zum Schluss kommen sollten, dass er „psychopathisch“ sei, könne er mit einer Senkung der Haftstrafe um ein Drittel rechnen, erklärte er.Für die Ermittler weist dies darauf hin, dass Mustafa Zeeshan versucht habe, die Gutachter zu manipulieren. Seine Verteidigerin Amanda Cheneri (gemeinsam mit ihren Kollegen Giulia Bruno und Federico Fava) pochte hingegen darauf, dass diese Aussage aus dem Zusammenhang gerissen sei, man müsse auch schauen, wie der Satz weiterging. Zeeshan sagte, das Gericht sei ja nicht dumm: „Die würden ja verstehen, ob ich den Verrückten spiele.“Möglicherweise schon heute könnte das Schwurgericht entscheiden, ob es dem Antrag der Verteidigung auf ein erweitertes Gutachten zu Mustafa Zeeshans mutmaßlichen Schlafstörungen stattgibt.