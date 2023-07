Nach 11 Jahren: Flaschenpost am Gardasee gefunden

Der Brief trägt das Datum des 9. August 2012, ist handgeschrieben und unterschrieben von Sabrina und Dennis, einem Ehepaar aus Hamburg.„Lieber Gardasee, mit dieser Flaschenpost wünschen wir unseren Familien, unseren Freunden und uns, dass wir immer glücklich und gesund bleiben. Lieber Gardasee, bleib so schön und klar wie du heute bist“, so in der Flaschenpost.Die Gemeindeverwaltung von Malcesine, die die Botschaft heute veröffentlicht hat, hat einen Aufruf gestartet, um Sabrina und Dennis zu finden, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet. Ziel sei es, das Paar nach Malcesine einzuladen.