Nach den Bränden rund um Bozen: „Die Moral der Feuerwehr ist ungebrochen“

Lange Wasserleitungen legen stellt eine Herausforderung bei Waldbrandeinsätzen dar. - Foto: © FFW Frangart

Brandstiftung wird bei den Bränden rund um Bozen als Ursache vermutet. - Foto: © DLife_DF

Oswald Stanger: Aus dem Kopf heraus kann ich gar nicht sagen, wie oft es letztens gebrannt hat. Auf jeden Fall sehr oft, teilweise gab es 2 bis 3 Brände an einem Tag. Betroffen war das Gebiet rund um Bozen, zunächst vor allem die Guntschna- und die Oswald-Promenade aber auch in der Nähe der Haselburg gab es Feuer. Später hat sich das Brandgebiet ins Überetsch verlagert, vor allem in den Montiggler Wald.Stanger: Brände hat es in den Sommermonaten immer gegeben. Aber dass es jemals so viele Brände in einem so kurzen Zeitraum gab, daran kann ich mich nicht erinnern, weder als Feuerwehrmann noch in meinen 20 Jahren als Kommandant. Man muss aber auch dazu sagen, dass es selten so heiß und so trocken war wie im heurigen Juli. Ähnliche Wetterbedingungen gab es zuletzt im Sommer 2003.Stanger: Trockenheit, hohe Temperaturen und Wasserknappheit; das sind bei Waldbränden natürlich nicht unsere Freunde, weil es unter diesen Umständen noch schwieriger wird, die Feuer unter Kontrolle zu bekommen.Wird das Wasser knapp, müssen wir lange Leitungen fürs Löschen legen. Das ist mit zusätzlicher körperlicher Belastung verbunden. Dazu kommt die Hitze: Wir können nicht in kurzen Hosen und ärmellosen Leibchen gegen die Flammen ankämpfen, sondern brauchen unsere Schutzausrüstung. Diese ist dafür konzipiert, die Einsatzkräfte vor dem Feuer zu schützen, ist aber auch dementsprechend warm. In Kombination mit den sowieso schon extrem hohen Temperaturen wird das für die Wehrleute zu einer sehr großen körperlichen Belastung.Stanger: Meist erfolgt die Alarmierung über die Landesnotrufzentrale: Eine Person ruft dort an, weil sie irgendwo Rauch aufsteigen sieht. In vielen Fällen, ist es kaum möglich, den Brandherd genau zu lokalisieren. Deshalb erfolgt die Alarmierung der Feuerwehren meist nur mit einer groben Gebietsangabe, wo der Brand ausgebrochen sein dürfte. Die Wehrleute machen sich dann umgehend auf den Weg in die Feuerwehrhalle und rücken schließlich mit ihrer Ausrüstung in dieses Brandgebiet aus. Dort angekommen, müssen sie den Brandherd zunächst suchen; vor allem bei kleineren Bränden in einem großen Gebiet, wie etwa im Montiggler Wald, kann das schwierig werden. Vor Ort sind meist mehrere Feuerwehren, deshalb müssen die Löscharbeiten organisiert und Aufgaben verteilt werden. Dann geht es ans eigentliche Löschen. Während dieser Zeit breitet sich das Feuer weiter aus. Der Fokus liegt also zunächst darauf, den Flammen entgegen zu treten und den Brand zurückzudrängen. Bei größeren Bränden oder im unwegsamen Gelände gelingt das häufig nur mit der Unterstützung eines Löschhubschraubers, der über die Forstbehörde angefordert wird. Bei Waldbränden kommt eine zusätzliche Schwierigkeit dazu: Auch wenn das Feuer auf den ersten Blick gelöscht scheint, gibt es doch immer wieder versteckte Glutnester. Durch den Wind können diese erneut entfacht werden. Deshalb richten die Einsatzkräfte Brandwachen ein und lassen auch einige der Wasserleitungen für eventuelle Nachlöscharbeiten liegen.Stanger: Es ist schwierig, das so pauschal zu sagen. Bei Brandeinsätzen in Gebäuden beispielsweise sind die Atemschutztrupps einer großen Gefahr ausgesetzt, weil sie das brennende Gebäude betreten und nicht wissen, was sie dort drinnen erwartet. Im Wald gibt es aber natürlich auch einige besonders gefährliche Szenarien: Der Wind ist ein großer Ungewissheits-Faktor. Dreht er sich, dann kann sich das Feuer mit einen Mal in eine völlig andere Richtung ausbreiten. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass die Einsatzkräfte von den Flammen eingeschlossen werden. Im Wald ist es zudem selten möglich, direkt an den Brandherd heran zu fahren. Deshalb müssen wir lange Leitungen legen, das geht an die Substanz. Auch die logistische Organisation macht Waldbrände zu besonders schwierigen und häufig auch gefährlichen Einsätzen.Stanger: Diese Momente gibt es immer. Vor allem wenn es in einem weitläufigen Gebiet wie im Montiggler Wald brennt, wo sich die Flammen sehr schnell ausbreiten können. Bei den Bränden an den Promenaden bestand die Gefahr, dass die Flammen auf umliegende Wohnhäuser übergreifen könnten. Bei den Buschfeuern im restlichen Europa gab es immer wieder die Situation, in der die Brände außer Kontrolle gerieten und ganze Wohnviertel zerstört haben. Bei uns ist das zum Glück nicht passiert. Das liegt nicht zuletzt an der guten Ausbildung und der Erfahrung unserer Einsatzkräfte. Zudem haben wir in Südtirol ein sehr engmaschiges Feuerwehrnetz mit ausreichend Personal und Material. Das ist unsere große Stärke.Stanger: Natürlich ist die körperliche und mentale Belastung der Feuerwehrleute in den vergangenen Wochen sehr groß gewesen. Man muss sich vorstellen, dass wir 3 bis 4 Stunden damit beschäftigt sind, einen Brand zu löschen. Endlich ist das gelungen und es sollte eigentlich wieder nach Hause gehen, da kommt schon die nächste Alarmierung und alles fängt wieder von vorne an. Für den Kopf ist das eine große Herausforderung. Aber wir wissen, dass wir nicht allein sind und es viele Einsatzkräfte gibt, die mithelfen. Außerdem werden die Wehrleute vorab eingeteilt. Gibt es einen Großeinsatz, bei dem man bereits abschätzen kann, dass er sich über viele Stunden oder gar Tage hinziehen wird, planen wir den Einsatz so, dass immer wieder frische Kräfte aufrücken. Zudem regenerieren unsere Feuerwehrleute sehr schnell. Da reichen ein paar Stunden Schlaf, um wieder voll einsatzfähig zu sein. Die Moral der Feuerwehr bleibt aber auch in anspruchsvollen Perioden, wie eben im heurigen Juli, ungebrochen.Stanger: Die Feuerwehr ist da, um die Brände zu löschen. Im ersten Moment ist es also nicht wichtig, warum es brennt. Die Ursachenforschung überlassen wir den zuständigen Behörden. Die Vermutung, dass die Brände um Bozen großteils gelegt worden sind, steht im Raum, ist aber immer noch eine Vermutung. Wir haben zwar keine Gewissheit aber es ist doch sehr verdächtig, dass es an mehreren Stellen zeitgleich zu brennen beginnt. Auf jeden Fall waren aber auch Brände darunter, die nicht gelegt wurden, sondern durch Unachtsamkeit oder sogar Selbstentzündungen entstanden sind. Aber natürlich ist es für die Moral der Einsatzkräfte nicht förderlich, wenn sie davon ausgehen müssen, dass ein Brandstifter am Werk war.Stanger: Es ist wunderbar, dass wir in Südtirol in unsere schöne Natur hinausgehen können. Dabei gilt aber: Seien wir vorsichtig! Offene Feuer im Wald sind absolut verboten, aber bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette kann den nächsten Waldbrand anfachen. Vorsicht ist auch geboten, wenn Sie Ihr Auto auf einer Wiese am Straßenrand abstellen: Der Motor ist heißt, die Wiese darunter ausgetrocknet. Diese Kombination hat schon häufig zu einem Feuer geführt. Genießen wir die Natur, aber seien wir vorsichtig im Hinblick auf Kleinigkeiten, die zu einem großen Schadensereignis führen können.