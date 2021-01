Nach Evakuierung: Mehrere Verletzte bei Unfall mit Krankenwagen

Mit 4 Seniorinnen an Bord, welche er nach erfolgreichem Abschluss der Bombenentschärfung in ihr Heim zurückbringen wollte, musste der Fahrer eines Krankenwagens plötzlich bremsen.Eine 89-jährige Frau zog sich in Folge des abrupten Manövers mittelschwere Verletzungen zu, 2 weitere Seniorinnen verletzten sich leicht. Eine blieb unversehrt. Der Fahrer erlitt hingegen einen Schock.Der Notarzt übernahm die Erstversorgung, anschließend wurden die Verletzten zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.Am Unfall beteiligt war kein weiteres Fahrzeug. Die Stadtpolizei ermittelt.

