Nach Kältewelle: Temperaturen bis zu 15 Grad und viel Sonne

„ Ein Ende dieses stabilen, trockenen und zunehmend milden Hochdruckwetters ist derzeit nicht in Sicht. ” — Landesmeteorologe Dieter Peterlin

Die kurze Kältewelle in Südtirol ist vorbei. Hatten wir vor 4 Tagen noch eisige Temperaturen von minus 22 Grad in St. Jakob in Pfitsch, so wurde die polare Kaltluft mittlerweile von milderer Atlantikluft abgelöst.Zuerst erreichte die milde Luft die Berge Südtirols, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Auf dem Rittnerhorn (2260 Höhenmeter) wurden beispielsweise am Donnerstag noch minus 11 Grad gemessen, am Samstag waren es 10 Grad mehr. Aufgrund von Föhn konnte sich die mildere Luft schließlich auch in den Tälern durchsetzen.„Das Hochdruckpaar Feuka und Elisabeth hält sämtliche Fronten von uns fern und sorgt für strahlenden Sonnenschein, tagelang. Ein Ende dieses stabilen, trockenen und zunehmend milden Hochdruckwetters ist derzeit nicht in Sicht“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Es liegt also eine weitere sonnige Woche vor uns. Der einzige Unterschied zur letzten Woche ist, dass es (noch) milder wird. Temperaturen von bis zu 15 Grad sind möglich, so Peterlin.