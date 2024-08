Nach Mord an 18-jähriger Tochter: Samans Mutter ausgeliefert

Nazia Shaheen (51), die am 31. Mai in Pakistan verhaftet wurde, war im Dezember vom Gericht von Reggio Emilia wegen des Mordes an ihrer Tochter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Angenommen wird, dass sie ihre Tochter nach einem Streit erwürgt hat, weil diese das Elternhaus verlassen wollte. Auch Shaheens Ehemann und Vater Samans, Sabbar Abbas, wurde wegen des Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.Samans Onkel, Danish Hasnain, wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Ursprünglich hieß es, die Familie habe Saman getötet, weil sie eine arrangierte Ehe verweigerte.Der Fall hatte für Aufsehen in Italien gesorgt, anderthalb Jahre wurde nach ihrer Leiche gesucht, bevor sie in einem verlassenen Bauernhaus in Novellara gefunden wurde.Die Staatsanwaltschaft von Reggio Emilia hat unterdessen die Ermittlungen fortgesetzt, um weitere Personen zu identifizieren, die an der Planung oder Ausführung des Mordes an Saman Abbas beteiligt gewesen sein könnten. Dies liege daran, dass einer der Angeklagten im Prozess auf die Beteiligung einer Person hingewiesen hat, ohne deren Identität zu nennen, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Calogero Gaetano Paci.