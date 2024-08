Nach Murenabgang: Staatsstraße nach Sulden wieder befahrbar

Ein Murenabgang auf die Staatsstraße hatte dafür gesorgt, dass diese am Mittwoch gesperrt werden musste (STOL hat berichtet) Im Folgenden wurden vorgestern und gestern die laut Angaben des LPA rund 500 Kubikmeter Material beseitigt.Es galt aber nicht nur, die Straße wieder befahrbar zu machen, denn der Bach habe sich ebenfalls in die Stützmauer eingegraben. Da das Becken des Damms somit beschädigt wurde, wurde es in der Zwischenzeit provisorisch wiederhergestellt, erklärte Stephan Bauer, Amtsdirektor des Straßendienstes Vinschgau Am Montag werden weitere Arbeiten folgen.