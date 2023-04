Nach Prügelattacke im Schulbus: Täter identifiziert und angezeigt

Attacke bereits auf dem Weg zum Bus gestartet

Am 21. März wurde ein 13-jähriger Mittelschüler aus Burgstall von 4 Burschen auf dem Heimweg von der Schule im Bus verprügelt und bespuckt. Der 13-Jährige erlitt Prellungen an Nase und Jochbein und wurde krankgeschrieben. Der Vorfall sorgte für schockierte Reaktionen weit über das Burggrafenamt hinaus. Seit vergangenem Freitag fährt ein privater Sicherheitsdienst im Bus mit, der Burgstaller Schüler nach Meran bringt. Die Täter wurden inzwischen nach gründlichen Ermittlungen der Carabinieri ausgeforscht und angezeigt.Der 13-Jährige hatte den Vorfall in Begleitung seiner Eltern, unmittelbar nachdem er unmittelbar nach dem Angriff in der Notaufnahme des Meraner Krankenhauses untersucht worden war, bei den Carabinieri gemeldet.Die Rekonstruktion des Sachverhalts ergab, dass der 13-Jährige bereits kurz nach dem Verlassen der Schule in der Karl-Wolf-Straße in Meran von den anderen Jungen getreten und geschlagen worden war. Diese Aggression setzten die Täter auch im Bus fort, den das Opfer nach dem Unterricht für die Heimfahrt nutzte.Die Ermittler werteten daher Bilder der Videoüberwachungskameras im Bus aus und konnte durch eine Kontrolle des Gebiets in der Nähe der von den Jugendlichen frequentierten Treffpunkte alle Täter innerhalb von 24 Stunden identifizieren.Die 4 Minderjährigen, 3 italienische Staatsbürger und ein Nicht-EU-Bürger, wurden der Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht Bozen gemeldet.Südtirol wird in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder von Gewaltakten jugendlicher Täter erschüttert. Am gestrigen Montag wurde ein junger Mann am Bozner Dominikanerplatz von einem minderjährigen Täter schwer mit einem Messer verletzt.