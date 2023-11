Nach schwerem Unfall: Trauer um Eduard Steinkasserer

Foto: © pv

Den Unfall selbst hatte offensichtlich niemand gesehen. STOL hat berichtet. Steinkasserer wurde von einem Arbeiter am Boden liegend aufgefunden. Dieser schlug umgehend Alarm. Beim Sturz hatte sich Steinkasserer unter anderem ein schweres Schädel-/Hirntrauma zugezogen.Die Besatzung des Notarzteinsatzfahrzeugs des Krankenhauses Bruneck kämpfte noch am Unfallort längere Zeit um das Leben des Mannes. Lebensgefährlich verletzt musste er intubiert werden. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog ihn dann auf schnellstem Weg nach Bozen ins dortige Krankenhaus. Dort erlag Steinkasserer nun seinen schweren Verletzungen.Der Antholzer wird von Bekannten als ein äußerst naturliebender und hilfsbereiter Mensch beschreiben. Seine große Freude galt der Natur und der Landwirtschaft seiner Heimat. Von Beruf Zimmermann betreute er schon seit vielen Jahren im Sommer als Senner das Almgebiet Stalleralm am Staller Sattel und kannte dieses wie kein anderer.Außerhalb der Almsaison arbeitete Steinkasserer in seinem Beruf. Eduard Steinkasserer wohnte mit seiner Lebensgefährtin und einer Tochter in St. Jakob im Deffereggental.