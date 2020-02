Nach Raubüberfall auf 80-Jährige in Bozen: Italiener festgenommen

Die Staatspolizei hat am vergangenen Freitag einen Italiener festgenommen, der vor einigen Wochen eine ältere Frau in in der Bozner Positanostraße überfallen haben soll. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl des Gerichts in Bozen vor.