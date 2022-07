Nach Überfall: Fahndung nach den Juwelier-Räubern läuft

Er war zum Zeitpunkt des Überfalls am Samstagmorgen in seiner Filiale in Lana, und die Mitarbeiterin war in Terlan folglich allein im Geschäft und hatte erst eine Kundschaft bedient, als plötzlich 2 junge Männer ins Geschäft traten (STOL hat berichtetet). Diese waren der Verkäuferin gleich seltsam vorgekommen.„Die Frage nach den Goldkettchen war für die 2 Männer nur ein Vorwand: Sie wollten nur, dass die Mitarbeiterin den Tresor aufsperrt“, sagt Hannes Kerschbaumer im Rückblick. Er hat die Videoaufnahmen der Überwachungskamera bereits den Carabinieribeamten übergeben, hegt aber selbst keinen Verdacht, wer die beiden Täter vom Samstag gewesen sein könnten. Ungünstig für die Fahnder sei es, dass die 2 Männer beim Überfall eine FFP2-Maske trugen.Geschäftsinhaber Kerschbaumer tröstet sich 2 Tage nach dem Überfall damit, dass die Täter außer dem Schmuck und den Goldketten und einer nicht kostbaren Uhr keine Tür und keine Schublade der Filiale zerstörten und „alles ganz gelassen haben“. Er hofft jetzt natürlich auf einen raschen Fahndungserfolg der Ordnungshüter.