Nach Unfall in Schrambach: Fast 80-Jähriger kämpft um sein Leben

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht klar. Laut Augenzeugen soll ein einheimischer, fast 80 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der Südspur unterwegs gewesen sein, als es etwa auf Höhe des Hotels „Klammwirt“ in Untrum zu dem Unfall kam. Aus bisher noch ungeklärter Ursache soll er auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug aufgefahren sein. Dabei geriet sein Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort seitlich in ein entgegen kommendes Fahrzeug, das eine fast 50-jährige Einheimische lenkte. Danach krachte der Pkw des Mannes frontal gegen ein weiteres entgegen kommendes Auto. Der Mann und die Frau wurden bei dem Unfall schwer verletzt.Augenzeugen und Insassen der 4 Unfallfahrzeuge leisteten Erste Hilfe und schlugen über die Landesnotrufzentrale Alarm.Die Freiwillige Feuerwehr von Schrambach rückte mit Einsatzleiter Vizekommandant Tobias Mitterrutzner aus. Sie versorgte bis zum Eintreffen der Notarztmannschaft mit Rettungspflegern und den Teams der Sektion Brixen und Klausen des Weißen Kreuzes die Verletzten. Dann regelte sie den Verkehr und räumte die Unfallstelle.Notarzt und Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann nach der Erstversorgung zum Klausner Sportplatz, wo der Notarzthubschrauber Pelikan 2 landen konnte. Das Team des Hubschraubers nahm den Schwerverletzten auf und flog ihn zur weiteren Behandlung ins Bozner Krankenhaus. Dort kämpften die Ärzte gestern um das Leben des Mannes. Sie enthielten sich einer Prognose. Notarzt-Team und Weißes Kreuz brachten die schwerverletzte Frau ins Brixner Krankenhaus.Zudem waren bei dem Unfall zwischen den 4 Fahrzeugen 2 weitere Personen mittelschwer verletzt worden. Die Teams des Weißen Kreuzes brachten sie mit den Rettungswagen ins Brixner Krankenhaus, wo Ärzte ihre Verletzungen versorgten.Die Freiwillige Feuerwehr Schrambach räumte die Unfallstelle und regelte den Verkehr, bis ein Abschleppdienst die Fahrzeuge an der engen Stelle von der Fahrbahn entfernen konnte. Die Staatsstraße war für rund 2 Stunden gesperrt. Wegen des Wochenendverkehrs kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, Staus und langen Wartezeiten.Die Carabinieri, die mit 2 Streifen zum Unfallort in Schrambach geeilt waren, nahmen die Ermittlungen auf, um den genauen Hergang der Zusammenpralls der 4 Pkw zu klären.