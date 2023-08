Nach Unwetterchaos: Hilfe aus Südtirol

Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen haben in den vergangenen Tagen große Schäden in mehreren Gemeinden der Region Friaul-Julisch Venetien angerichtet, Dächer im Ausmaß von 400.000 Quadratmetern wurden beschädigt.„Wegen der Schwere des Ereignisses und der großen Schäden wurde unsere Hilfe angefordert“, berichtet Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler, „und nach der umgehenden Zusage von Landeshauptmann Arno Kompatscher, der in direktem Kontakt mit dem Präsidenten der Region Friaul-Julisch Venetien Massimiliano Fedriga steht, ist sofort ein Erkundungstrupp aufgebrochen. Dieser setzt sich aus zwei Mitarbeitern unserer Agentur für Bevölkerungsschutz - einem Bereitschaftsdiensthabenden des Amtes für Zivilschutz und einem Berufsfeuerwehrmann - sowie einem Mitarbeiter der Sektion Zivilschutz im Weißen Kreuz zusammen.“„Die Mitarbeiter werden sich heute (1. August) am Abend in Palmanova mit dem Erkundungstrupp der des Trentino treffen, um sich gemeinsam mit der Einsatzleitung vor Ort ein Bild der Lage zu verschaffen und mitzuteilen, welche Einsatzmittel benötigt werden“, erklärt der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger: „Parallel dazu haben wir uns mit dem Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren in Verbindung gesetzt und die Information weitergegeben, dass möglicherweise ein Einsatz bevorsteht.“