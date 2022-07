Nächtliche Suchaktion im Raum Bruneck: Deutscher Wanderer tot geborgen

Der 50-jährige Mann aus Stuttgart war am Mittwochmorgen vom Campingplatz in St. Lorenzen zu einer Wanderung in Richtung Schwarze Wand aufgebrochen. Als er bis zum späten Abend nicht zurückgekehrt war, schlug seine Frau Alarm.Noch in der Nacht suchten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bruneck, St. Lorenzen und Oberwielenbach, des Bergrettungsdienstes, der Finanzpolizei sowie der Carabinieri nach dem Mann. Eine Ortung seines Mobiltelefons brachte keinen Erfolg, jedoch konnten die Suchmannschaften das Fahrrad des Urlaubers im „Oberwielenbacher Talele“ ausfindig machen. Spürhunde versuchten anschließend die Spur des Mannes aufzunehmen. Bis 4 Uhr in der Früh wurde auch mit Hilfe des Notarzthubschraubers des Aiut Alpin weiter gesucht. Dieser flog noch in der Nacht einen Suchtrupp in höhere Lagen, um nach dem Abgängigen zu suchen.Am heutigen Donnerstag wurde die Suche gegen 6 Uhr wieder aufgenommen und brachte schließlich die traurige Gewissheit: Vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 aus entdeckten die Einsatzkräfte den leblosen Körper des Mannes an der Schwarzen Wand. Er war rund 400 Meter in die Tiefe gestürzt und konnte nur noch tot geborgen werden.