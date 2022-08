Nächtliche Unfälle: 6 Verletzte in St. Vigil – Auto landet in Ahr

Foto: © FFW St. Vigil

Foto: © FFW St. Vigil

Foto: © FFW Sand in Taufers

Foto: © FFW Sand in Taufers

In St. Vigil ist es um kurz vor 4 Uhr auf der Gemeindestraße Val dai Tamersc in Richtung Pederü zu einem Verkehrsunfall gekommen.Dabei hat sich ein Pkw mit 6 Insassen überschlagen, nachdem er gegen einen Baum geprallt war. Alle 6 Personen zogen sich dabei leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Die Verletzten wurden allesamt in das Krankenhaus von Bruneck gebracht.Die Freiwillige Feuerwehr St. Vigil kümmerte sich um die Ausleuchtung der Unfallstelle und um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten.Ebenso im Einsatz standen 3 Rettungswägen des Weißen Kreuzes Bruneck und St. Vigil sowie die Behörden.Auch in Sand in Taufers hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, der aber glücklicherweise keine Verletzten forderte. Um kurz nach 4 Uhr ist ein Pkw in einem Bachbett auf der Höhe von Speikboden in der Ahr gelandet.Die Freiwillige Feuerwehr von Sand in Taufers wurde zu einem Unfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatten sich die Beteiligten aber bereits selbst unverletzt aus dem Fahrzeug befreien können.Die Feuerwehr führte die Sicherungs- und Bergungsarbeiten durch.Außerdem im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Luttach, das Weiße Kreuz mit Notarzt, die Wasserrettung Bruneck, die Bergrettung Sand in Taufers und die Carabinieri Sand in Taufers.