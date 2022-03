Nächtliches Inferno: Wohnhaus beim „Müller“ in Pflersch abgebrannt

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dach und dem ersten Stock: Alle Wehren der Umgebung eilten zum „Müller“ nach Außerpflersch. Doch das Feuer griff rasend schnell um sich. Das gesamte, große Haus stand bald in Flammen.Es ist eine ehemalige Mühle, daher der Name, weiß der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Pflersch, Josef Windisch. Beide Gebäudeteile, der ursprüngliche aus dem 18. Jahrhundert und der etwa 30 Jahre alte Neubau, brannten ab.Die beiden Bewohner, ein Paar, konnten sich retten. Sie konnten bei ihrem Sohn unterkommen.In einem aufwendigen Einsatz gelang es den Wehrmännern zu verhindern, dass das Feuer auch auf ein weiteres Gebäude übergreifen konnte.Die ganze Nacht dauerten die Nachlöscharbeiten. Die Pflerer Straße, neben der das Haus steht, blieb in der Nacht gesperrt: Löschwasser war wegen der Minusgrade gefroren und hatte die Fahrbahn spiegelglatt werden lassen. Der Straßendienst hat die Straße inzwischen wieder gesäubert. Sie ist für den Verkehr geöffnet.Zur Erhebung der Brandursache wurde auch die Berufsfeuerwehr von Bozen gerufen. Brandinspektor Roland Meraner sagt: „Das Feuer ist von einem Holzschuppen ausgegangen und hat von der Außenseite des Gebäudes gleich auf das Dach und den ersten Stock übergegriffen.“ Zur Brandursache könne man noch nichts sagen: „Wir können derzeit nichts ausschließen, auch nicht Brandstiftung.“Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Pflersch, Sterzing, Gossensaß, das Weiße Kreuz und die Carabinieri, die gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr mit den Ermittlungen betraut sind.

kn