Nähe hilft heilen, auch zu Weihnachten

Und noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk…

Dominik Paris mit Ehefrau Kristina

Am Samstagvormittag machten sie sich vollbepackt mit Geschenken auf den Weg in die Pädiatrie und Neonatologie des Bozner Landeskrankenhauses: der Vorstand von Nähe hilft heilen und die Musikerinnen und Musiker, die inwzischen schon alljährlich mit Musik Spenden für den Verein sammeln, darunter Simon Rabanser, Mac Mayr, Tracy Merano, Zeno von Braitenberg, Sepp Messner Windschnur, Norbert Rier, Magdalena Oberstaller und Michaela Moser. Im heurigen Jahr wurde der gecoverte Kindersong „Alle Kinder haben Träume“ aufgenommen.„Wenn Kinder die schönste Zeit im Jahr im Krankenhaus verbringen müssen, dann ist das für sie natürlich besonders traurig. Umso wichtiger, dass wir ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, so Nicole Uibo. Die Kinder bzw. Eltern durften sich über Geschenke von Pfiff Toys, Loacker, der Spielewelt Eppan und der Konditorei Peter Paul freuen.Und noch eine besondere Überraschung wartet auf zehn Südtiroler Familien, die im zu Ende gehenden Jahr mit ihren Kindern eine schwere Zeit durchmachen mussten: Ein Erholungsurlaub, zur Verfügung gestellt von den Südtiroler Familienhotels, um endlich auf andere Gedanken kommen zu können. Vorgeschlagen wurden die Familien von den Südtiroler Kinderhilfsorganisationen (Kinderherz, Peter Pan, Mukoviszidose Hilfe, Rheuma-Liga, Frühgeborenenorganisation) und über einen öffentlichen Aufruf.„Wir dürfen diese Aktion bereits zum zweiten Mal durchführen und haben im heurigen Jahr gemerkt, wie wichtig Erholung gerade für diese Familien ist“, betont Nicole Uibo. Die glücklichen Familien werden in diesen Weihnachtstagen vom Verein verständigt. Besonders viel Herz hat dabei der Ultner Skirennläufer Dominik Paris gezeigt: Er hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Kristina zwei weitere Urlaube zur Verfügung gestellt. „Die Schicksale von Kindern berühren uns, deshalb haben wir gerne eine kleine Freude bereitet“, so Dominik und Kristina.