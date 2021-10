Natz: Hebebühne umgestürzt – 4 Verletzte

Um 13.49 Uhr wurde Alarm geschlagen. In einer Apfelwiese am Dorfeingang von Natz im Bereich Rindersteig war die letzte Erntefuhre eingefahren worden.Die Aufräumarbeiten waren schon im Gange, als eine voll ausgefahrene Hebebühne während der Fahrt (beim Übergang von der Wiese in den Feldweg) auf einer Bodenunebenheit ins Wanken geriet und auf die Seite kippte.Die 4 Männer auf der Hebeplattform, 2 bulgarische Erntehelfer und 2 Männer aus dem Dorf, wurden dabei aus einer Höhe von rund 2 Metern zu Boden geschleudert. Während sich 2 Männer erheblich verletzten, kamen die anderen beiden mit leichten Verletzungen davon.Das Weiße Kreuz Brixen mit Notarzt und Rettungssanitäter kümmerte sich um die Erstversorgung der Verletzten und brachte sie anschließend ins Krankenhaus nach Brixen.Die Freiwillige Feuerwehr von Natz barg gemeinsam mit den Wehrleuten aus Brixen die Hebebühne. Um diese wieder aufzustellen und abtransportieren zu können, war die Feuerwehr Brixen mit dem Kranauto nachalarmiert worden.Die Carabinieri Schabs haben die Erhebungen zum Unfall aufgenommen.

stol/dol