Neue Mitarbeiter im Sekretariat des Bischofs

Giuseppe Ganarini, Referent für Pfarreien und Gemeinschaften am Bischöflichen Ordinariat, übt diese Tätigkeit zukünftig in Teilzeit aus und wird zum 1. September 2020 zusätzlich zum Mitarbeiter in Teilzeit im Bischöflichen Sekretariat ernannt. Er ersetzt, wenn dieser abwesend ist, Michael Horrer, der wie bereits mitgeteilt, Privatsekretär des Bischofs in Teilzeit bleibt und ein Studium der Liturgie beginnt.Paola Cecarini Bayer wird zum 1. November 2020 zur Mitarbeiterin in Teilzeit im Bischöflichen Sekretariat ernannt.Sie ersetzt Christine Tschigg Martini, die ihren Dienst zum 31. Dezember 2020 beendet. Cecarini Bayer wird weiterhin in Teilzeit Sekretärin an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen bleiben.

