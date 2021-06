Neuer Brandherd am Fennberg – Löschhubschrauber im Einsatz

Der Waldbrand am Fennberg hält die Feuerwehren weiterhin auf Trab. Am Donnerstag ist der Brand, der am Sonntag durch ein Herz-Jesu-Feuer entfacht wurde, erneut ausgebrochen, jetzt an einer anderen Stelle in einem äußerst unwegsamen Gelände.