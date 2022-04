Nie mehr sprachlos: Training für Landesleitung der Bauernjugend

Rhetoriktrainer Gerald Kern aus Oberösterreich gab der Landesleitung viele Tipps und Tricks mit auf den Weg. - Foto: © sbj

Die Fähigkeit vor Publikum zu sprechen ist eine Kernkompetenz, die viele Türen öffnet und Erfolg garantiert. „Die Mitglieder der Landesleitung stehen immer wieder vor Publikum, müssen spontan Grußworte halten oder ein Interview geben“, erklärt die Landesleiterin Angelika Springeth, „Bei der Klausur konnten wir genau diese Dinge trainieren und wichtige Tricks lernen, die uns diese Aufgaben in Zukunft erleichtern werden.“„Kennt ihr das, wenn ihr zu einer Veranstaltung geht, euch ein paar Grußworte überlegt habt und eure Vorredner euch nach der Reihe alles „wegreden“, was ihr sagen wolltet?“, Gerald Kern, der bekannte Rethoriktrainer aus Oberösterreich erklärte zu Beginn der Klausur, dass es vor allem darauf ankommt bei Grußworten über etwas zu sprechen, das einem liegt.„Ihr müsst euer Herzensthema finden, etwas, worüber ihr locker eine Minute sprechen könnt“, erklärte er. Man kann Grußworte immer umlenken auf sein Herzensthema, denn somit erleichtert es zu sprechen und wenn man über Themen redet, die einem am Herzen liegen, hört das Publikum gerne zu.Am Nachmittag wurde die Schlagfertigkeit der Mitglieder auf die Probe gestellt. Das Sprichwort „Angriff ist die beste Verteidigung“ hat beim Thema Schlagfertigkeit nichts zu suchen. Ein Gegenangriff ist nicht zielführend. Sollte auf eine Frage eine Erklärung folgen müssen, kann man sich durch Brückensätze, wie „Deine Aussage überrascht mich“ und „Das sieht vielleicht auf den ersten Blick so aus“, Zeit verschaffen, um darüber nachzudenken.Auch mit einer lösungsorientierten Gegenfrage kann man geschickt kontern. Instant-Sätze wie, „Da haben wir ja etwas gemeinsam“ und „Daran wirst du dich gewöhnen müssen“ helfen dabei auf plumpe Angriffe eine passende Antwort parat zu haben. Auf manche Aussagen reicht einfach ein „Tönchen“, wie aha, interessant oder faszinierend. In kleinen Gruppen wurde daraufhin das Gelernte trainiert. Bei der abschließenden Interview-Übung konnten 4 Funktionäre potenziellen Journalisten Rede und Antwort stehen. Am zweiten Tag wurde das Jahresprogramm ausgearbeitet und präzisiert.