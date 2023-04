Niedervintl: Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw – 4 Verletzte

Der Unfall sorgt für erhebliche Probleme im Straßenverkehr. - Foto: © FF Niedervintl

Der Alarm ging um 10.48 Uhr ein. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.Die 2 Pkw sind aus ungeklärter Ursache zusammengeprallt. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten die 4 Verletzten an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in das Krankenhaus. Wie schwer die Personen bei dem Unfall verletzt wurden, war nicht in Erfahrung zu bringen.Die Freiwillige Feuerwehr Niedervintl ist mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Da die Hauptstraße geteert wird und der Verkehr daher über die alte Pustertaler Staatsstraße umgeleitet wird, wo jetzt der Unfall stattgefunden hat, gibt es erhebliche Verzögerungen im Straßenverkehr.Im Einsatz steht auch die Polizei, die den Unfallhergang ermittelt.