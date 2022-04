Nightliner ab 30. April: Neue Hauptlinien im Detail

Das heißt, dass die wichtigsten Linien, wie etwa jene in den Vinschgau, die neue Linie zwischen Bozen und Meran, oder jene zwischen Bozen und Brixen wieder bedient werden. Somit hat Südtirol erstmals ein Nightliner-Netz, welches vom Reschenpass nach Sexten und von Sterzing bis Salurn reicht – auf allen Hauptlinien des Landes verkehren ab Ende April die Nachtbusse.Einziger Wermutstropfen – ab dem 30. April werden vorerst nur jene Linien für partyfreudige Südtiroler verkehren, welche vom Land getragen werden. Dominik Oberstaller, Landesvorsitzender der Jungen Generation sieht die Wiederaufnahme des Dienstes mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge: „Die vom Land ausgeschriebenen Linien decken die größten Gemeinden und die am meisten frequentierten Strecken ab. Die Freude ist groß, dass diese Linien wiederaufgenommen werden, der Jugend wird hier etwas unglaublich Wichtiges zurückgegeben. Dass die Nebenlinien aber für den Moment nicht bedient werden können ist schade, wir hoffen, dass die Problematiken so schnell wie möglich gelöst werden können!“„Es freut uns natürlich sehr, dass wir nach 2 Jahren endlich wieder diesen so wichtigen Dienst für die Jugend anbieten können“, sagt dazu der zuständige Landesrat für Mobilität Daniel Alfreider: „Mit der Neuorganisation der außerstädtischen Busdienste kann nun auch das neue Nightliner-Konzept endlich durchstarten!“ In einigen Wochen soll es dann auch mit den ergänzenden Shuttlediensten soweit sein.In dieselbe Kerbe schlägt auch der Vizevorsitzende der JG Fabian Gufler, der vor allem die Wichtigkeit der von den Bezirksgemeinschaften getragenen Linien betont: „Die von den Bezirken getragenen Linien sind in erster Linie Nebenlinien, welche weniger stark frequentiert sind. Für die Jugend aus Land- und Berggemeinden, sprich für die Jugendlichen welche in der Peripherie leben, sind diese Dienste aber umso wichtiger. Sie müssen zumeist mehrere Kilometer an Fahrt in Kauf nehmen, um überhaupt eine Ausgehmöglichkeit vorfinden zu können. Wir hoffen deshalb sehr, dass auch die Nebenlinien zeitnahe starten können. Die Landjugend darf nicht vergessen werden!“Die meisten der Nightlinerlinien sind Kennern der Südtiroler Partyszene bekannt, doch kommen ab dem 30. April gleich 8 neue Strecken dazu. 7 dieser neuen Linien, welche vom Land getragen werden, gehen von Bozen aus mit den Fahrtrichtungen Meran, Sarnthein/ Reinswald (wurde bisher von der Gemeinde Sarntal organisiert), Lengstein, Brixen (über Klausen), Karerpass, Petersburg und Auer (nur eine Fahrt ab Bozen um 4:00 Uhr). Die achte Nightlinerlinie welche ab 30. April erstmals befahren wird, verläuft von Brixen nach Sterzing. Somit werden in Zukunft alle Hauptlinien des Landes mit den Nightlinern befahren, Südtirol hat jetzt ein Netz welches das Land von West nach Ost und von Nord nach Süd komplett abdeckt.Eine wesentliche Änderung gibt es auch bei den Preisen. Eine Einzelfahrt für die Nightliner-Hauptlinien kostet 3 Euro, das Nachtticket 5 Euro. Mit diesem können in einer Nacht alle Linien im Land genutzt werden.Ab Samstag, den 30. April 2022 verkehren erstmals die folgenden Verbindungen als Hauptlinien im Nightliner-Netz:N120 Bozen – Auer (nur eine Fahrt ab Bozen um 04:00 Uhr)N150 Bozen – SarntalN165 Bozen – RittenN180 Bozen – KarerpassN181 Bozen – PetersbergN201 Bozen – MeranN301 Bozen – BrixenN310 Brixen – SterzingDer Nightliner ist ein Dienst, welcher seit über 10 Jahren ein fester Bestandteil in Südtirols Partyszene ist. Nichtsdestotrotz ist Fabian Gufler überzeugt, dass auch ein so lange bestehender Dienst stetig verbessert werden kann: „Wir möchten alle Nutzer der Nightliner, ob jung oder junggeblieben bitten, ein Feedback und vor allem, sofern nötig, Verbesserungsvorschläge abzugeben. Gerne kann sich jeder über Social Media oder über unser JG-Büro unter [email protected] an uns wenden – der Nightliner ist ein Herzensprojekt der SVP-Jugend, welches wir stetig voranbringen wollen!“