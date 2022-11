„Ninja Warrior“: Südtirolerin Andrea Meßner ist die beste Athletin

Der Glücksmoment

Eine strahlende Andrea Meßner mit ihrer Ninja Warrior-Medaille. - Foto: © Screenshot Twitter

Beste Frau und dennoch nicht im Finale

Den Sprung ins Finale hat Andrea Meßner leider nicht geschafft.

Es sollte der Abend der Andrea Meßner aus St. Leonhard bei Brixen werden: Im Halbfinale der siebten Staffel „Ninja Warrior Germany“ lieferte sich die Südtirolerin ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der erst 16-jährigen Stuttgarterin Leonie Huber.Den Hundertstel-Krimi konnte Meßner für sich entscheiden: Huber legte eine starke Zeit von 2 Minuten und 16.89 Sekunden vor. Meßner gelang es anschließend, den Parcours 4 Hundertstel schneller zu bewältigen – nach 2 Minuten und 16.85 Sekunden drückte sie den heißbegehrten Buzzer.Nach der Sendung meldete sich Meßner über ihren Instagram-Account mit tollen Halbfinal-Bildern. Dabei zeigt sich die Brixnerin überglücklich und dankbar über dieses einmalige Erfolgserlebnis: „Ich habe es geschafft – WIR haben es geschafft! Das ist UNSER Buzzer. Wir hatten diesen Traum... einmal diesen Buzzer zu erreichen... ich habe ihn weitergelebt... One special moment“, schreibt Meßner.Mit uns meint Meßner vor allem ihren im Jahre 2020 tödlich verunglückten Kollegen Hannes Hofer, mit dem sie im Jahre 2019 als „Team Südtirol“ bei „Ninja Warrior Germany“ angetreten war. Meßner hatte bereits in der Vergangenheit bei „Ninja Warrior Germany“ teilgenommen (STOL hat berichtet) Kleiner Wermutstropfen: Im Finale von „Ninja Warrior Germany“ werden wir Andrea Meßner leider nicht zu sehen bekommen. Um den Gesamtsieg werden sich ausschließlich Männer duellieren.Bei der Kultsendung gibt es keine Kategorisierung nach Alter oder Geschlecht – es tritt jeder gegen jeden an. Das Finale wird aller Voraussicht nach am Freitag, 25. November stattfinden.Dank ihrer überragenden Leistung darf sich Meßner nun über den Titel „Last Woman Standing“ und ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro freuen.