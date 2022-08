Noch ein Waldbrand an den Hängen rund um Bozen

Schon wieder: Am Freitag ist an den Hängen von Bozen erneut ein Feuer ausgebrochen. Gegen 13 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Gries und die Berufsfeuerwehr Bozen in die Nähe des Reichrieglerhofs gerufen.