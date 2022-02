NOI Techpark sucht angehende Gründer

Die Start-upper in spe werden darin über einen Zeitraum von 4 Monaten unterstützt, ihr Geschäftsmodell auszuarbeiten, zu validieren, ein MVP (erste testfähige Version des Produkts bzw. Services ) zu erstellen und die passende Finanzierungsstrategie zu finden. Am Ende dieses begleiteten Prozesses sind sie bestenfalls so weit, ihr eigenes zukunftsfähiges Start-up Business zu gründen, so die Aussendung des NOI Techpark.„Das Pre-Incubation Programme soll eine Initialzündung für neue Ideen sein. Davon gibt es in Südtirol reichlich. Sie ausfindig zu machen, zu fördern und mit unserem Know-how und unserem Netzwerk zu begleiten, ist eine unserer Kernaufgaben als Start-up Incubator im NOI Techpark. Wir sind davon überzeugt, dass nach mehreren Programmphasen mit gezielten Services einige Erfolg versprechende Start-ups auf den Weg gebracht werden können“, erklärt Petra Gratl, Leiterin des Start-up Incubator im NOI.In Trentino-Südtirol gibt es aktuell laut Handelsregister 313 innovative Start-ups. Das macht uns zur Region mit dem höchsten Anteil an innovativen Neugründungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Unternehmen mit einem Alter von weniger als 5 Jahren und einem Jahresumsatz von unter 5 Millionen. 75 % dieser jungen Unternehmen erbringen Dienstleistungen für Unternehmen, während 22 % im verarbeitenden Gewerbe tätig sind.Ein Großteil der Start-ups ist im Digital- und Softwaresektor beheimatet, der mit dem Ausbruch der Pandemie vor rund 2 Jahren bekanntlich nochmal einen erheblichen Wachstumsschub erfahren hat.Am Call können natürliche Personen mit Wohnsitz in Südtirol sowie Forschende, Professoren und Studierende der Uni Bozen oder einer anderen Südtiroler Forschungseinrichtung teilnehmen, die ein innovatives Unternehmen gründen wollen. Bis zum 8. März können sie ihre Bewerbungen einreichen, so die Aussendung.Anschließend werden die 10 vielversprechendsten Projekte in einen dreitägigen Workshop mit Experten und Coaches geschickt, die die Geschäftsideen gemeinsam mit den Teilnehmern unter die Lupe nehmen, verfeinern und optimieren. Jene 4 Projekte, die am meisten überzeugen, schaffen es in die nächsten Phasen des Programms und tauchen in Einzelcoachings und Workshops voll in den Ausbau ihrer Idee und den Aufbau ihres Start-ups ein.Am Ende können sie bei Pitches vor Investoren ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen und sich professionelles Feedback einholen. NOI Techpark arbeitet in allen Phasen mit führenden Südtiroler Unternehmen, Business Angels und internationalen Experten zusammen. Eine gute Idee in Verbindung mit einer fundierten Erfahrung ist schließlich eine der Grundlagen für einen dauerhaften Erfolg, so die Aussendung des NOI Techpark.

