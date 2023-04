Nonsberg: Bär in der Nähe von Radweg gesichtet

Wie die Tageszeitung Alto Adige in ihrer Online-Ausgabe berichtet, kam es zu dem Vorfall am Freitagabend. Gegen 22 Uhr filmten Passanten den Bären in der Nähe eines Radweges in Malosco, unweit der Gemeinde Caldes. Das Video wurde aus dem Auto aufgenommen.„Zum Glück waren wir weit entfernt. Was aber wäre passiert, wenn in diesem Moment jemand auf dem Radweg vorbeigekommen wäre? Das Problem ist akut, es muss eine Lösung her!“, schreiben die Urheber der Aufnahmen.Dass es sich beim gesichteten Tier um die Bärin JJ4 handeln könnte, die am 5. April den 26-jährigen Andrea Papi angegriffen und tödlich verletzt hatte , gilt Experten zufolge als ausgeschlossen.