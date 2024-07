Nonsberg: Bauer wird von Traktor erdrückt und stirbt

Er wollte die Hitze vermeiden

Traktor gegen einen Stein geprallt und umgestürzt

Erst vor wenigen Tagen tödlicher Traktorunfall am Nonsberg

Der Alarm war am Sonntag, gegen ein Uhr früh, von Familienangehörigen ausgelöst worden: Der 56-jährige Bauer soll nachts auf seinen Feldern gearbeitet haben, um die Hitze, die derzeit tagsüber herrscht, zu meiden.Die Carabinieri von Cles, die Freiwillige Feuerwehr und die Rettung trafen zwar sofort nach der Alarmierung am Unglücksort ein. Aber für den Bauer kam jede Hilfe zu spät.Medienberichten zufolge war der Mann auf einer flachen Strecke unterwegs, als sein Traktor gegen einen Stein geprallt und umgestürzt sein dürfte. Der Mann wurde dabei unter dem schweren Gerät eingeklemmt.Der Tod des Bauers hat am Nonsberg neue Diskussionen über die Arbeitsbedingungen der Landwirte ausgelöst, insbesondere an solch heißen Tagen.Am Nonsberg war erst vor wenigen Tagen ein Bauer mit seinem Traktor verunglückt (Hier lesen Sie mehr dazu).