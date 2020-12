Nordspur der Brennerautobahn ab Sterzing gesperrt – immer mehr Gemeindestraßen zu

Seit Samstag 19.15 Uhr ist die Nordspur der Brennerautobahn A22 von Sterzing bis zur Staatsgrenze wegen erhöhter Lawinengefahr gesperrt; auch die Staatsstraße ist ab Gossensaß bis zum Brennerpass beiden Richtungen nicht befahrbar.Im Laufe des Abends, mussten am Samstag auch immer mehr Gemeindestraßen für den Verkehr geschlossen werden.Die Niederschläge in Südtirol sollen noch bis Sonntagabend anhalten. Mit einer Entspannung der Lage wird erst in der Nacht auf Montag gerechnet. Die Bevölkerung wird deshalb dazu aufgerufen, so weit als möglich zu Hause zu bleiben.

