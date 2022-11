November war trocken und zu mild

Die höchste Temperatur des Monats wurde am 5. November in Branzoll mit 18,2 Grad gemessen; am kältesten war es am 27. November in Sexten mit minus 12,3 Grad Celsius.Geregnet oder geschneit hat es südtirolweit nur rund halb so viel wie üblich, wie aus den Aufzeichnungen der Landesmeteorologen hervorgeht.Der Dezember beginnt mit einer leichten Wetterbesserung: Der Donnerstag verläuft wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. Im oberen Pustertal weht weiterhin Ostwind. Nach Tiefstwerten von minus 8 bis 0 Grad Celsius steigen die Temperaturen tagsüber auf 0 bis 7 Grad Celsius.Den Klimadiagrammen können die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach entnommen werden. Die Diagramme werden täglich online aktualisiert und zeigen auf, ob die aktuellen Daten über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegen.Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst hingegen insgesamt 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen.Informationen über die allgemeine Wetterlage und die weitere Entwicklung des Wetters in Südtirol gibt es laufend aktualisiert im Onlineportal „Wetter Südtirol“ auf der Internetseite des Landes Südtirol: wetter.provinz.bz.it.