Obdachlose: Etwa 50 weitere Schlafplätze in Aussicht

„Einige weitere Unterkünfte stünden sofort bereit, bei einigen braucht es hingegen Anpassungen oder Reparaturen“, berichtet Gemeindenpräsident Schatzer. Nächste Woche werden weitere Gespräche in den Gemeinden folgen und auch ein erneuter Aufruf, unbedingt irgendwelche Unterkünfte ausfindig zu machen. „Denn wenn es noch einmal so kalt wird, müssen wir bereit sein“, warnt Schatzer.Im Eisacktal sollen mehrere Unterbringungsmöglichkeiten zwischen Vahrn und Klausen – im Tal und gut erschlossen – auf ihre Verfügbarkeit hin überprüft werden. Walter Baumgartner, Bezirkspräsident des Eisacktals, kündigt Gespräche mit den Eigentümern an. Auch ehemalige Gasthäuser könnten als Schlafstätten für Obdachlose dienen, berichtet der Bezirkspräsident. Etwas vom Schwierigsten werde es dann aber sein, eine Führung zu finden, meint Baumgartner.Laut dem Bezirkspräsidenten des Burggrafenamtes, Luis Kröll, ist das Obdachlosenhaus in Meran ziemlich voll, auch bei den zusätzlich aufgebauten Containern seien so gut wie alle Plätze ausgelastet. „Etwa 48 Betten haben wir. Wir bemühen uns um weitere Betten und warten auf Rückmeldungen der Gemeinden“, sagt Kröll. „Da es sich bei Obdachlosigkeit um einen humanitären Notstand handelt, sollte auch über Container-Lösungen durch den Zivilschutz nachgedacht werden. Obdachlose sind schließlich einem Risiko für ihr Leben ausgesetzt wegen der Kälte. Container stünden schnell zur Verfügung. Und wir brauchen heute eine Lösung und nicht erst in 2 Monaten“, meint Kröll.Bei der Sitzung war auch Liliana Di Fede, Generaldirektorin der Sozialdienste Bozen, mit dabei. Laut Di Fede braucht es vor allem Unterkünfte für Männer. Denn für Frauen (mit Kindern) finde man immer eine Lösung – eventuell auch in einer Pension. „Kinder landen nie auf der Straße“, versichert Di Fede.Im Vinschgau sollen wie berichtet 2 Wohnungen bereitgestellt werden, in Martell und Graun. Laut Bezirkspräsident Dieter Pinggera könnten im Idealfall nächste Woche – also vor Weihnachten – 2 Familien einziehen. Die beiden Bürgermeister hätten sich sehr entgegenkommend gezeigt.