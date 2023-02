Obstmarkt: Verordnung soll für Ruhe sorgen

„Dringender Handlungsbedarf“

Auf Einladung von Regierungskommissär Vito Cusumano trafen sich gestern im Herzogspalast die Mitglieder des Sicherheitskomitees. Es galt zu besprechen und entscheiden, wie die Situation am Obstmarkt wieder unter Kontrolle gebracht werden kann. Wie berichtet war es am Wochenende zu einem mehr als bedenklichen Zwischenfall gekommen, der vor allem die Lokalbetreiber im oberen Bereich des Obstmarkts aufgeschreckt hat.Bürgermeister Renzo Caramaschi meinte gestern auf Nachfrage der „Dolomiten“, dass es Aufgabe der Ermittler sei, die Täter zu identifizieren um diese zu Verantwortung ziehen zu können. „In den vergangenen Monaten war es am Obstmarkt ruhig. Nun aber haben Betrunkene und Delinquenten wieder für Probleme gesorgt und wir werden reagieren“, meinte er.Die wichtigste Maßnahme: „Die Verordnung zum Schutz der Nachtruhe tritt wieder in Kraft. Schon am kommenden Wochenende. Morgen (Donnerstag; Anm. der Red.) werde ich sie unterzeichnen“, kündigte Caramaschi an. Damit gilt für den gesamten Altstadtbereich von 0 bis 5 Uhr ein Lärm- und Trinkverbot.„Es ist uns allen bewusst, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Wir müssen in Zusammenarbeit mit den Ordnungskräften schleunigst reagieren, denn das, was am Wochenende passiert ist, darf sich auf keinen Fall wiederholen“, meinte Vizebürgermeister Luis Walcher.Dass die geltenden Regeln eingehalten werden, dafür soll ein Großaufgebot an Ordnungskräften sorgen. „Die verschiedenen Einheiten werden koordinierter vorgehen und mehr Präsenz zeigen“, berichtet Walcher.Eine dauerhafte Station vor Ort sei nicht möglich, da auch die anderen Stadtviertel betreut werden müssten. Im Unterschied zum letzten Mal dürfte die Akzeptanz für die Neuauflage der Verordnung diesmal größer sein. „Es rufen nicht mehr nur die Anrainer nach Hilfe, sondern nun auch die Lokalbetreiber“, erklärte Walcher.Unabhängig von Sicherheitsfragen werden auch Streetworker weiterhin vor Ort präsent sein. Dies kündigte Sozialstadtrat Juri Andriollo an, der ebenfalls an der Sitzung teilnahm.Stadträtin Johanna Ramoser fordert konsequentes Durchgreifen der Ordnungshüter. „Es ist notwendig, dass die Einhaltung der Regeln streng kontrolliert und bei Zuwiderhandeln auch Strafen ausgestellt werden“, sagte sie. Es könne nicht angehen, dass Bürger, die einen gemütlichen Abend am Obstmarkt verbringen wollen, von Gruppen belästigt werden, die nichts Gutes im Schilde führen, meinte sie.