Ozonwerte steigen: Südtirol noch im grünen Bereich

„Ozon ist ein typischer Sommerschadstoff und entsteht durch Reaktionen in der Atmosphäre zwischen Stickoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen unter dem Einfluss der starken Sonneneinstrahlung. Und genau jetzt ist die Jahreszeit, in der dies am stärksten geschieht“, sagt Verdi.Bereits in den letzten Tagen wurden hohe Ozonwerte gemessen, vor allem in der Poebene. In Südtirol sind die Werte an allen Messstationen im grünen Bereich.„Das wird sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich wiederholen“, so Verdi weiter, „vor allem bei starker Sonneneinstrahlung. Was wir also tun müssen: Wir müssen körperliche Anstrengung in den heißesten Stunden, vor allem am frühen Nachmittag, vermeiden, weil Ozon die Atemfunktion beeinträchtigen und auch die Schleimhäute entzünden kann“.